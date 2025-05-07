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ВСУ рискуют последними HIMARS у фронта и терпят тяжёлые потери: Карта специальной военной операции на Украине на 7 мая 2025 года и анализ событий в мире

ВСУ рискуют последними HIMARS у фронта и терпят тяжёлые потери: Карта специальной военной операции на Украине на 7 мая 2025 года и анализ событий в мире

ВСУ рискуют последними HIMARS у фронта и терпят тяжёлые потери: Карта специальной военной операции на Украине на 7 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваВооружённые силы Украины пошли на рискованный шаг, поставив американские HIMARS почти вплотную к линии фронта, где они оказались уязвимыми для российских ударных средств.

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