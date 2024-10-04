Как выбраться из любовной зависимости и можно ли ею управлять: рассказали на конференции Psychologies

Как прошла сентябрьская конференция Psychologies «Независимость от зависимостей» в Москве и Санкт-Петербурге 21 сентября в Москве, в демонстрационном зале ГУМ и 24 сентября в Санкт-Петербурге во Дворце «Олимпия» прошла конференция, посвященная различным аддикциям (зависимостям).