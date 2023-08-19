Будет вкусно

131 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Ефименко
    я такое делала , только капусту резала полукругом где то  по10-15 см и так же все специи которые вы любите кладете на...Жаркое в капусте....
  • Сергей ГряZнов
    Для долбообов, не знающих русский язык: рецепты не бывают вкусными или невкусными! Этими качествами обладают только Б...Не устаю готовить...
  • Сергей ГряZнов
    Для того, чтобы организм нормально жил ему необходима не только трава, но и мясо. Этого я ни разу не отрицал. А питат...Баклажаны "как ша...

Мороженое парфе с малиной и фисташками

Мороженое парфе с малиной и фисташками

Кому рецепт мороженого без мороженницы? Сегодня ваш день 🤗 Это мороженое замораживается в форме и вообще не требует никакого перемешивания в процессе заморозки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх