Мороженое парфе с малиной и фисташками

Кому рецепт мороженого без мороженницы? Сегодня ваш день 🤗 Это мороженое замораживается в форме и вообще не требует никакого перемешивания в процессе заморозки.
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