Российский лидер Владимир Путин поздравил буддистов России с Новым годом по лунному календарю. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, глава государства отметил, что российские буддисты бережно хранят духовное и нравственно наследие предков, их самобытные традиции и устои, а также вносят большой вклад в развитие межрелигиозного и межнационального диалога, в сохранение мира и согласия в обществе.