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«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ

«Бостон» выиграл 11-й домашний матч подряд со старта сезона и повторил рекорд НХЛ. Сегодня «Брюинс» разгромили «Чикаго» (6:1).

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