Театр абсурда
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Театр абсурда

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Адвокаты диаспоры снова в деле, ведь «Рафик» снова ни в чем не виноват

Адвокаты диаспоры снова в деле, ведь «Рафик» снова ни в чем не виноват

И прежде чем перейти к сути статьи, хочу спросить у вас. Друзья, а вы вообще помните откуда взялась эта чудесная фраза о том, что «Рафик не уиновэн»? А я напомню, если кто не совсем понимает о каком Рафике идёт речь и в какой переплет он попал.

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