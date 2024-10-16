ТАСС: стоимость арестованных активов генерала Кузнецова превысила 300 млн рублей

Арестованные банковские счета, объекты недвижимости и другие активы обвиняемого в получении взятки бывшего начальника Главного управления кадров министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и его родственников оценены на общую сумму более 300 млн рублей.
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