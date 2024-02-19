“Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски” – аниме-экранизация популярног...

“Иногда Аля внезапно кокетничает по-русски” – аниме-экранизация популярного ранобэ выйдет позже, чем ожидалосьНе так давно стало известно, что с апреля на июль перенесли премьеру аниме-сериала по манге “Этот мир слишком несовершенен”.