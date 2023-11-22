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В Верховной раде призвали задуматься о поиске компромисса с Россией

В Верховной раде призвали задуматься о поиске компромисса с Россией

Властям Украины стоит начать поиск компромисса с Россией для завершения конфликта. Об этом во вторник, 21 ноября, сказал народный депутат Евгений Шевченко директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву в интервью на YouTube.

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