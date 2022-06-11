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Жителям Херсона и Мелитополя начали выдавать российские паспорта

Жителям Херсона и Мелитополя начали выдавать российские паспорта

Регион находится под контролем российских военных с конца февраля.Первые жители Мелитополя получили российские паспорта, сообщил в субботу агентству ТАСС представитель военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов.

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