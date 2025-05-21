📷❗️В ЛНР оружейники добровольческого казачьего отряда «Оскол» для борьбы с украинскими БПЛА наладили производство зенитных установок из строенных пулеметов Максима.
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📷❗️В ЛНР оружейники добровольческого казачьего отряда «Оскол» для борьбы с украинскими БПЛА наладили производство зенитных установок из строенных пулеметов Максима.