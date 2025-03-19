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Никита Михалков опроверг слухи о госпитализации после гастролей в Воронеже

Никита Михалков опроверг слухи о госпитализации после гастролей в Воронеже

Народный артист России Никита Михалков опроверг слухи о своей госпитализации. Вернувшись с гастролей в Воронеже, он сообщил о записи нового выпуска "Бесогона".

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