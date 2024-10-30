Наблюдатели "Народного знака качества" обсудили значение премии для региона

В рамках встречи участники наблюдательного совета обсудили положение о премии, ход номинирования и голосования Статус регионального конкурса "Народный знак качества" повышается год от года, что, несомненно, требует смелых решений в ответ на актуальные вызовы.
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