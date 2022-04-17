Popcaketv

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Бояков раскрыл грязную тайну Хаматовой: «Она и не была с Россией…»

Бояков раскрыл грязную тайну Хаматовой: «Она и не была с Россией…»

Экс-худрук МХАТа Эдуард Бояков поговорил с прессой о ситуации в мире и отметил, что для него всегда было легко отличить патриотов от тех, кто готов уйти от проблем при первой же возможности.

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