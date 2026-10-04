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Екатерина Гейниш: «Как вы могли заметить, я решила вернуться в сборную России. Спасибо семье, друзьям, близким и фанатам за веру и поддержку в этот непростой период»

Фигуристка Екатерина Гейниш  рассказала о своем решении вернуться в сборную России. С 2024 года Гейниш выступала за Узбекистан в спортивной паре с Дмитрием Чигиревым.

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