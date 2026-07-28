«Дайте ему белого верблюда!»: Теперь Трамп видит себя в роли вождя туарегов Вашингтон хочет начать новую войну, теперь в Мали — жизнь ничему не учит Константин Ольшанский На фото: пикап Вооруженных сил Мали, Бамако.