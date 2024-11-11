В Приморье переизбрали главу одного из крупнейших городов

В Приморье прошли выборы нового главы второго по величине города края — Уссурийска. На эту должность депутаты округа третий раз подряд единогласно переизбрали Евгения Коржа, занимавшего пост последние пять лет, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Думы Уссурийского городского округа.