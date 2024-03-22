В Украине Франция теряет больше солдат, чем в войне в Алжире, — Нарышкин Ирэн ОрлонскаяПрезидент Франции стремится утаить реальное количество погибших французских военных в Украине из опасения перед возможными протестами на фоне активности фермеров.