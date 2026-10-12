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Туриста из Китая удивили цены в российских супермаркетах

Туриста из Китая удивили цены в российских супермаркетах

В Китае бытует стойкое убеждение: в России всё стоит копейки. Мол, на сумму, эквивалентную тридцати юаням, можно спокойно закупиться продуктами на неделю вперёд.

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