Туриста из Китая удивили цены в российских супермаркетах

В Китае бытует стойкое убеждение: в России всё стоит копейки. Мол, на сумму, эквивалентную тридцати юаням, можно спокойно закупиться продуктами на неделю вперёд.
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Однако автору бы не мешало дать сравнение з\п тогда можно что то говорить!
Хватит врать.