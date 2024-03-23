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Реакция казахстанцев на события в "Крокус Сити холле" в Подмосковье не заставила себя ждать

Реакция казахстанцев на события в "Крокус Сити холле" в Подмосковье не заставила себя ждать

Националисты в казахстанских СМИ не обошли вниманием трагедию в Подмосковье."Это был лучший наурыз в моей жизни", - в соседнем Казахстане бурно отреагировали на трагедию в Подмосковье, в "Крокус Сити Холле", где по людям устроили стрельбу.

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