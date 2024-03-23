Реакция казахстанцев на события в "Крокус Сити холле" в Подмосковье не заставила себя ждать

Националисты в казахстанских СМИ не обошли вниманием трагедию в Подмосковье."Это был лучший наурыз в моей жизни", - в соседнем Казахстане бурно отреагировали на трагедию в Подмосковье, в "Крокус Сити Холле", где по людям устроили стрельбу.