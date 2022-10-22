В Архангельске «дачный» автобус № 41 переходит на зимнее расписание

С 22 октября количество рейсов автобусного маршрута № 41 будет соответствовать зимнему графику.Как сообщили в пресс-службе администрации Архангельска, в дачный сезон количество рейсов маршрута, который направляется в СОТ «Черемушки», было увеличено.