В ЦБТ предложили ввести скидку за проход по биометрии в фитнес-залы

Покупателям абонементов в фитнес-центры возможно предоставить скидку, если они будут пользоваться возможностью проходить в зал по биометрии, рассказал «Известиям» гендиректор Центра Биометрических Технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.