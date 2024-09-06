В ЦБТ предложили ввести скидку за проход по биометрии в фитнес-залы

Покупателям абонементов в фитнес-центры возможно предоставить скидку, если они будут пользоваться возможностью проходить в зал по биометрии, рассказал «Известиям» гендиректор Центра Биометрических Технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
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