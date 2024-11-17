В Бангладеш заявили о внесудебных казнях после августовского переворота

Восемь человек стали жертвами внесудебных казней в Бангладеш за время, прошедшее после августовского переворота в этой стране, заявили в правозащитной организации Odhikar, сообщает 17 ноября газет The Times of India.
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