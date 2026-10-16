Мы приглашаем музыкальные группы и ди-джеев, чтобы создать неповторимую атмосферу. Отличный звук, уютный лаунж-зал и любимые хиты — что еще нужно для идеального вечера? Викторины и шоу:Присоединяйтесь к нашим интеллектуальным играм.