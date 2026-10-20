В отношениях между Вашингтоном и Брюсселем наметился серьезный разрыв по украинскому вопросу. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, выступая на дебатах в Европарламенте, сделала резонансное заявление: по ее словам, американские представители на протяжении последних полутора-двух лет фактически пытаются заставить Украину согласиться на условия России.