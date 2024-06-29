Apple начинает продажи гарнитуры Vision Pro за рубежом

Apple начала продажи своей новой гарнитуры Vision Pro в нескольких странах мира. Это произошло после того, как компания объявила о планах продавать продукт на международном уровне во время презентации на Всемирной конференции разработчиков в начале июня.
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