Генконсульство РФ в Антальи ведет работу по возврату брошенной девочки

Работу над возвращением в Россию новорожденной девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта Анталья, ведет генконсульство РФ в регионе, заявил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик 9 февраля в интервью РИА Новости.