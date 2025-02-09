Генконсульство РФ в Антальи ведет работу по возврату брошенной девочки

Работу над возвращением в Россию новорожденной девочки, которую мать оставила в аэропорту турецкого курорта Анталья, ведет генконсульство РФ в регионе, заявил генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик 9 февраля в интервью РИА Новости.
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