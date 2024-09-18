Алаудинов заявил о продвижении России в Курской области. Военные взяли под контроль еще два села

Алаудинов заявил об освобождении Николаево-Дарьино и Дарьино в Курской области Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта в Курской области.