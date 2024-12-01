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Le Parisien: Трамп и Карл III не приедут на открытие Нотр-Дама

Le Parisien: Трамп и Карл III не приедут на открытие Нотр-Дама

Избранный президент США Дональд Трамп, короли Великобритании и Испании Карл III и Филипп VI не приедут на церемонию открытия собора Парижской Богоматери после реставрации, которая запланирована на 7-8 декабря.

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