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Какой сегодня праздник: 16 февраля

Какой сегодня праздник: 16 февраля

16 февраля, в российских Вооружённых силах отмечается День разведки Военно-Морского Флота РФ. Хотя морская разведка имеет более давнюю историю - дату её создания относят к концу 19 века - но изначально она входила в состав военной разведки российской армии.

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