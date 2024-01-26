Украинский аналитический ресурс подтвердил захват позиций ВСУ в районе «Царской охоты» в Авдеевке российскими войсками

Несмотря на попытки украинского Генштаба опровергнуть данные о прорыве российских войск на южном фланге Авдеевки, выдав их за российскую пропаганду, украинские ресурсы подтверждают успешные действия штурмовых групп ВС России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)