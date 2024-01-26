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Украинский аналитический ресурс подтвердил захват позиций ВСУ в районе «Царской охоты» в Авдеевке российскими войсками

Украинский аналитический ресурс подтвердил захват позиций ВСУ в районе «Царской охоты» в Авдеевке российскими войсками

Несмотря на попытки украинского Генштаба опровергнуть данные о прорыве российских войск на южном фланге Авдеевки, выдав их за российскую пропаганду, украинские ресурсы подтверждают успешные действия штурмовых групп ВС России.

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