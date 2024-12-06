Карелия выполнила все задачи национального проекта «Экология» в области лесного хозяйства

Республика Карелия достигла успехов в реализации федерального проекта «Сохранение лесов» 3 декабря на совещании в Вологде заместитель премьер-министра правительства Республики Карелия и министр природных ресурсов и экологии Янина Свидская представила результаты реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках нацроекта «Экология».