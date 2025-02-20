Селена Гомес очаровала поклонников в белом мини-платье

Селена Гомес вышла в свет в эффектном мини Исполнительница встретилась с фанатами Фото: соцсети Селены Гомес 32-летняя Селена Гомес появилась в Лондоне в элегантном белом мини-платье на встрече с поклонниками.
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