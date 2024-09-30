Автобус с болельщиками попал в ДТП, пострадали более 20 человек

В Краснодарском крае произошло смертельное ДТП: столкнулись автобус и грузовик В результате аварии под Краснодаром в больницы доставлены 22 человека, включая 3 детей, сообщили в телеграм-канале МЧС России.
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