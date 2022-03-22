Специалисты МТО ЮВО в Армении заправили около 100 единиц военной техники в полевых условиях на учении

На марше личный состав колонны отработал нормативы по преодолению зараженного участка местности, а также действия личного состава при передвижении на различных участках дороги, в том числе по пересеченной местности и в условиях полного бездорожья.
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