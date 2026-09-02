Is Taiwanese Society Prepared for a China Contingency?

In 2025, Michael Hunzeker and Yuster Yu wrote, “Taiwan’s Biggest Problem in Steeling Itself for War With China is Cultural,” where they argued major cultural changes were needed in both Taiwan’s military and civilian society if it were to be competitive in a conflict with China.
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