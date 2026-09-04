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Анковский пирог: любимая выпечка Льва Толстого с лимонно-кремовой прослойкой

Анковский пирог: любимая выпечка Льва Толстого с лимонно-кремовой прослойкой

Роскошный пирог за 40 минут фото: Fascinadora/Getty ImagesЕсли вам надоела шарлотка с яблоками, но хочется домашней выпечки, стоит обратить свое внимание на любимые рецепты наших классиков.

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