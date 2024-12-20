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Движение поездов полностью восстановили на станции под Мурманском после аварии

Движение поездов полностью восстановили на станции под Мурманском после аварии

ИЗВЕСТИЯ Движение поездов по обоим путям полностью восстановили на станции Княжая в Мурманской области после проведения восстановительных работ, которые были организованы после столкновения пассажирского и грузового поездов.

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