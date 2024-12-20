Движение поездов полностью восстановили на станции под Мурманском после аварии

ИЗВЕСТИЯ Движение поездов по обоим путям полностью восстановили на станции Княжая в Мурманской области после проведения восстановительных работ, которые были организованы после столкновения пассажирского и грузового поездов.
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