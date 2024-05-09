козловский. фото kino-teatr.ruВ Москве и Санкт-Петербурге сейчас идет снег, что вызвало удивление и некоторое разочарование у многих россиян.
Данила Козловский вернулся в Россию и обратился к россиянам
Комментарии
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Вера
Как всегда,простили и побежали с цветами на встречу,что ж мы за люди,нам плюют в глаза,а мы обтираемся и ...потом рабы и холопы.
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8 час.
Sergey
пипец.... как же мы жили без него.... и его советов! блевать хочется от этого (артиста)!
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5 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Козел вернулся капусту жрать.
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5 час.
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