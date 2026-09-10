Уничтожен командный пункт, который координировал боевиков ВСУ в Волчанском котле

РЕН ТВ В Харьковской области уничтожен командный пункт, с которого ВСУ координировали действия окруженной украинской группировки в Резниковском (Волчанском) котле.
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