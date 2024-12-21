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Роднина: «В ближайшие лет 20 мы точно не будем в элите мирового футбола»

Роднина: «В ближайшие лет 20 мы точно не будем в элите мирового футбола»

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина выразила мнение, что российский футбол не будет в мировой элите еще как минимум 15-20 лет.

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