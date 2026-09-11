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Царьград

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Жительница Коми исполнила вирусный танец и стала звездой интернета

Жительница Коми исполнила вирусный танец и стала звездой интернета

Танец 49-летней жительницы Сыктывкара попал на видео и разлетелся по сети.Обычный конкурс в ночном клубе Сыктывкара неожиданно сделал местную жительницу героиней интернет-мемов.

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