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Царьград

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УЕФА зарезервировал 4 места для русских футбольных команд

УЕФА зарезервировал 4 места для русских футбольных команд

Вячеслав Колосков, почетный президент РФС, заявил, что русские команды смогут вернуться к международным соревнованиям по футболу в полном объеме после завершения конфликта на Украине.

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