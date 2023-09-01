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US Open. 3-й круг. Карацев сыграет с Шелтоном, Джокович встретится с Дьере

Новак Джокович встретится с Ласло Дьере. Сетка здесь. US Open Нью-Йорк, США 28 августа – 10 сентября 2023 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 65 000 000 долларов Открытые корты, хард Третий круг Томми Пол (США)  Алехандро Давидович-Фокина (Испания) Дата проведения 1 сентября, 19.

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