Центры обработки данных ИИ вызывают проблемы с электроснабжением в жилых районах

Отчеты, полученные с помощью около миллиона датчиков качества электроэнергии в жилых домах по всей территории США, показывают, что качество электроэнергии снижается в районах, расположенных вблизи крупных центров обработки данных.
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