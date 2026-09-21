Сотни жителей Чернигова подняли стихийный бунт против ТЦК и мобилизации

Жители Чернигова вышли на стихийный бунт против принудительной мобилизации на Украине и ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкоматов на Украине).
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