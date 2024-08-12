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Владельцев иномарок последних поколений обеспечили российскими маслами

Владельцев иномарок последних поколений обеспечили российскими маслами

Современные иностранные легковые автомобили получили линейку нового модернизированного синтетического моторного масла отечественного производства, при разработке которой учитывались самые актуальные требования производителей.

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