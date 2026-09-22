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Царьград

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В Екатеринбурге начали подключение жилых домов к отоплению

В Екатеринбурге начали подключение жилых домов к отоплению

В Екатеринбурге теплосетевая компания поэтапно запускает отопление в жилых домах всех районов, вводя в эксплуатацию насосные станции и центральные тепловые пункты.

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