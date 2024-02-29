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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    Если по Правде и по Закону, то надо эту Англию множить на ноль, но для этого необходимо соблюсти формальности - заяви...Британия признала...
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Британия призналась в нападении на Россию?

Британия призналась в нападении на Россию?

Английская The Times открытым текстом признаёт тот факт, что британский генштаб во главе с адмиралом Тони Радакином прямо участвовал в нападении на корабли Черноморского флота"После таких признаний надо сразу публично предупредить НАТО, что пусть тот не расценивает зеркальные действия против британского ВМС как нападение на Альянс и не задействует 5-ю статью Устава НАТО.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Ну что топить будем, для начала? Предлагаю АПЛ с трайдентами возле стенки в порту базирования. Но в хлам!
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13 час.
Наталия
Теперь имеем право, и просто ДОЛЖНЫ,  показательно топить их корабли, крейсеры и подводные лодки везде, и, особенно желательно, рядом с их портами, отбросив напрочь свое, явно излишнее в данной ситуации, благородство.
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9 час.
АндрейБорков
Если по Правде и по Закону, то надо эту Англию множить на ноль, но для этого необходимо соблюсти формальности - заявить в СБ ООН о нападении Англии на РФ, выдвинуть Ультиматум Англии, поднять огромную волну в СМИ и в сетях интернет по НАПАДЕНИЮ АНГЛИИ НА РФ, дипломатов английских в РФ ставить в позу &quot;бегущих египтян&quot;. Когда все это будет выполнено, а хотя бы те, кто к РФ относятся более-менее положительно, признают ФАКТ НАПАДЕНИЯ АНГЛИИ НА РФ, вот тогда можно и нужно будет &quot;окучить&quot; этот поганый остров, при чем &quot;окучить&quot; так, что бы острова просто не осталось. А пока эти формальности не выполнены англосаксы и их &quot;крыша&quot;(США) и впрямь будут расценивать любые действия РФ по отношению к Англии как нападение на страну НАТО.
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3 час.

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