Британия призналась в нападении на Россию?

АндрейБорков

Если по Правде и по Закону, то надо эту Англию множить на ноль, но для этого необходимо соблюсти формальности - заявить в СБ ООН о нападении Англии на РФ, выдвинуть Ультиматум Англии, поднять огромную волну в СМИ и в сетях интернет по НАПАДЕНИЮ АНГЛИИ НА РФ, дипломатов английских в РФ ставить в позу "бегущих египтян". Когда все это будет выполнено, а хотя бы те, кто к РФ относятся более-менее положительно, признают ФАКТ НАПАДЕНИЯ АНГЛИИ НА РФ, вот тогда можно и нужно будет "окучить" этот поганый остров, при чем "окучить" так, что бы острова просто не осталось. А пока эти формальности не выполнены англосаксы и их "крыша"(США) и впрямь будут расценивать любые действия РФ по отношению к Англии как нападение на страну НАТО.