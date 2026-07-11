В Польше освистали делегацию партии «Право и справедливость» на траурных мероприятиях

Во время траурных мероприятий в польском городе Домоставе, посвящённых годовщине Волынской резни, делегацию крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским освистали десятки тысяч присутствующих.
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